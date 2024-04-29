إطلاق رحلات طيران مباشرة من مدن في البوسنة إلى الغردقة.. تفاصيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ المباحثات مع مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك دينيس بيسيروفيتش شهدت استعراض جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين البلدين، إذ أكّد الطرفان الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها، بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بهدف دفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، عن إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة إلى مدينة الغردقة، معقبا: «نرحب بالعمل على تعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة إلى مدينة الغردقة، مما يسهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين».

إنشاء خطوط طيران مباشر مع مصر قريبًا

أكد دينيس بيشيروفيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهِرسِك، رغبته في توسيع العلاقات مع مصر بالمجالات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال في البوسنة والهرسك في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات إيجابية بين البلدين، من بينها إنشاء خطوط طيران مباشر.

وأضاف «بيشيروفيتش» أن البوسنة والهرسك تود بكل إخلاص أن يتم إحلال السلام في أسرع وقت في غزة وحماية المدنيين، وأن الحل الوحيد العادل هو إنشاء دولة فلسطين بكامل السيادة.