عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية 6000 أمبير.. فيفو تطلق موبايل رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

Vivo Y38 5G
Vivo Y38 5G

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث إصداراته من تشكيلة (Y)، وهو هاتفا ذكيا من الفئة المتوسطة المنخفضة، والذي تم إدراجه بهدوء على الموقع الرسمي للشركة في تايوان، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات فيفو Vivo Y38 5G


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y38 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.68 بوصة، بدقة HD+، تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

 

لو متعرفش الفرق.. إليك الاختلافات بين هاتفي فيفو Vivo T3 و T3x

باللون الأحمر الناري.. شاهد أحدث موبايلات فيفو بتصميم خاص ومحدود

 

 

يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y38 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo Y38 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo Y38 5G

ويستمد هاتف Vivo Y38 5G، طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهذا الهاتف، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ويدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات.

Vivo Y38 5G

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف فيفو Vivo Y38 5G، مقابل سعر يبدأ من يبلغ 200 دولار (أي ما يعادل 9.590 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

فيفو vivo Vivo Y38 Vivo Y38 5G فيفو Y38 5G مواصفات فيفو Y38 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية

خذوا حذركم.. نداء عاجل من الأرصاد البحرينية للجميع

نجم الأهلي يوجه رسالة نارية لـ كهربا: متعملش مشكلة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق | لهذا السبب

موضوعات متعلقة

هيقلب الموازين.. موبايل خارق بتصميم متين وإمكانات جبارة لا مثيل لها

مدمر آيفون من هواوي يصل السعودية بهذا السعر.. تفاصيل

موبايل جبار من آنتل Itel يستاهل فلوسك.. هذه مميزاته

مقارنة هتصدمك.. هواوي Pura 70 Ultra ينافس شاومي 14 ألترا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. موبايل جبار من هونر لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

حصريا.. قائمة هواتف سامسونج المؤهلة لـ أندرويد 15| شوف تليفونك بينهم

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

عرض آيفون لا يقاوم.. تخفيض كبير على جوال آبل iPhone 13

ترشيحاتنا

حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر

حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ إليك آراء الفقهاء

تحرك في أسعار العملات العربية في مصر

أخبار سارة لمزارعي القمح.. سداد مستحقاتهم خلال يوم واحد من التوريد

إبراهيم سعيد: الدفع بالشناوي أساسيا في نهائي إفريقيا ظلم لشوبير

غادة عبد الرازق تثير ضجة بالأحمر الناري| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تكشف عن الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي المنتشر بالأسواق

رسالة تهنئة من تامر حسني لبسمة بوسيل لهذا السبب..والأخيرة ترد: بركاتك يا تيمو

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات Nothing Ear اللاسلكية

غير تقليدية .. طريقة عمل الصيادية اللذيذة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ