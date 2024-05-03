ببطارية 6000 أمبير.. فيفو تطلق موبايل رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

طرحت شركة فيفو Vivo الصينية، أحدث إصداراته من تشكيلة (Y)، وهو هاتفا ذكيا من الفئة المتوسطة المنخفضة، والذي تم إدراجه بهدوء على الموقع الرسمي للشركة في تايوان، وستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

مواصفات فيفو Vivo Y38 5G



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo Y38 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.68 بوصة، بدقة HD+، تبلغ 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

يتم تشغيل هاتف فيفو Vivo Y38 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 2، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، وهي قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD حتى 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف فيفو Vivo Y38 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة.

Vivo Y38 5G

ويستمد هاتف Vivo Y38 5G، طاقته من بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 المستندة إلى واجهة المستخدم Funtouch OS 14 من فيفو.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى بهذا الهاتف، على دعما لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP64، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ومنفذ شحن USB Type-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر ويدعم خاصية الاتصال قريب المدي NFC للمدفوعات.

Vivo Y38 5G

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف فيفو Vivo Y38 5G، مقابل سعر يبدأ من يبلغ 200 دولار (أي ما يعادل 9.590 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت + مساحة تخزين بسعة 256 جيجابايت.