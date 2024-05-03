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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تحاول فض اعتصام مؤيد للقضية الفلسطينية بمعهد العلوم السياسية

صدى البلد

تتجه الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، لفض اعتصام المؤيد للقضية الفلسطينية بمعهد العلوم السياسية بباريس، حيث اتخذت إدارة معهد العلوم السياسية بباريس تتخذ إجراءات تأديبية بحق الطلاب المحتجين.

كما أنتشرت أنباء عن انتشار أمني في جامعة السوربون بباريس مع خروج احتجاجات محتملة اليوم.

ورفضت جامعة العلوم السياسية في باريس مطالب المتظاهرين بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة علاقاتها مع الجامعات الإسرائيلية، حسبما قال مديرها المؤقت جان باسيريس للصحفيين يوم الخميس، بعد اجتماع مفتوح مع الطلاب والموظفين.

وكان المقر العام أحد الشروط التي طالبت الطلاب الأسبوع الماضي بإلغاء احتجاجاتهم على الحرب في غزة.

وطالب الكثيرون أيضًا الجامعة بقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، وقال بصيريس إنه يدرك أن رفض عقد مجموعة العمل هذه قد يثير غضب بعض المتظاهرين.

 

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