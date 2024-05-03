بمشاركة 13 جنسية.. وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري



أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مدينة دهب، اليوم الجمعة، إشارة بدء فعاليات ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم، بحضور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وجرى تنظيم الماراثون الرياضي بمدينة دهب ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة لجذب العديد من الفعاليات الرياضية الدولية واستقطاب الفعاليات الرياضية، وقامت اللجنة المنظمة للماراثون بتوضيح كافة التفاصيل من خط السير، وتوزيع الأدوات الرياضية، ومستلزمات الماراثون.



وانطلق الماراثون من منطقة الممشى وانتهى عند منطقة اللاجونا، وسط انبهار من المشاركين بالطبيعة الساحرة لمدينة دهب، وتنوع المزارات الطبيعية بها، وتضمن ركض لمسافة 5 كيلو متر، ومسافة 10 كيلو متر.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده بمدينة دهب لافتتاح النسخة التاسعة من ماراثون دهب الرياضي للجري، كونه يعد حدث مُتميز يُجسّد المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية.

وأكد وزير الرياضة، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة ورعاية الشباب لكونهم هم المحرك للأحداث، ومنها استضافة مصر لبطولات رياضية عالمية ضخمة، مثل بطولة العالم لكرة اليد وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والبطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم بقوة في الترويج لمصر كوجهة سياحية رياضية مميزة.



وأوضح أنه يحرص على تنمية قطاع السياحة الرياضية، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والتي تجذب محبي الرياضة من مختلف دول العالم، مؤكدًا على استمرار دعم الرياضة والشباب المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رياضية رائدة، ووجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث المميز.



وجرى تكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون في ختام الفعاليات.

ماراثون دهب

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