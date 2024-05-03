عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 13 جنسية.. وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون دهب الرياضي للجري

ماراثون دهب
ماراثون دهب


أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الرحمن محمد، رئيس مدينة دهب، اليوم الجمعة، إشارة بدء فعاليات ماراثون دهب الرياضي للجري، في نسخته التاسعة، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بمشاركة متسابقين من 13 جنسية من مختلف دول العالم، بحضور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.


وجرى تنظيم الماراثون الرياضي بمدينة دهب ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة لجذب العديد من الفعاليات الرياضية الدولية واستقطاب الفعاليات الرياضية، وقامت اللجنة المنظمة للماراثون بتوضيح كافة التفاصيل من خط السير، وتوزيع الأدوات الرياضية، ومستلزمات الماراثون.


وانطلق الماراثون من منطقة الممشى وانتهى عند منطقة اللاجونا، وسط انبهار من المشاركين بالطبيعة الساحرة لمدينة دهب،  وتنوع المزارات الطبيعية بها، وتضمن ركض لمسافة 5 كيلو متر، ومسافة 10 كيلو متر.


وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده بمدينة دهب لافتتاح النسخة التاسعة من ماراثون دهب الرياضي للجري، كونه يعد حدث مُتميز يُجسّد المكانة المرموقة التي تحتلها مصر على خريطة السياحة الرياضية العالمية.
وأكد وزير الرياضة، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق إنجازات رياضية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة ورعاية الشباب لكونهم هم المحرك للأحداث، ومنها استضافة مصر لبطولات رياضية عالمية ضخمة، مثل بطولة العالم لكرة اليد وكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والبطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات الرياضية تسهم بقوة في الترويج لمصر كوجهة سياحية رياضية مميزة.


وأوضح أنه يحرص على تنمية قطاع السياحة الرياضية، من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة والتي تجذب محبي الرياضة من مختلف دول العالم، مؤكدًا على استمرار دعم الرياضة والشباب المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رياضية رائدة، ووجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا الحدث المميز.


وجرى تكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز المقدمة لأصحاب المراكز الأولى بالماراثون في ختام الفعاليات.

ماراثون دهب

IMG-20240503-WA0039
IMG-20240503-WA0039
IMG-20240503-WA0043
IMG-20240503-WA0043
IMG-20240503-WA0042
IMG-20240503-WA0042
IMG-20240503-WA0040
IMG-20240503-WA0040
IMG-20240503-WA0044
IMG-20240503-WA0044
IMG-20240503-WA0045
IMG-20240503-WA0045
IMG-20240503-WA0038
IMG-20240503-WA0038
جنوب سيناء ماراثون دهب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يوجه بتدريب طلاب جنوب سيناء على البرمجة

من المنوفية إلى دهب بالدراجة.. منوفي يحتفل بأعياد تحرير سيناء

بتكلفة مليوني جنيه .. إنشاء ملعب متعدد الأغراض بقرية النقب جنوب سيناء

ترشيحاتنا

أحمد لاشين يوضح أسباب حظر مسلسل الحشاشين في إيران.. تفاصيل

ترتيب محمد صلاح في جائزة لاعب الموسم بالدوري الإنجليزي

1.75 مليون جنيه .. اتحاد القبائل العربية يهدي أبطال الجودو مكافأة مالية

العنب "الُمر"| الكيلو وصل 120 جنيها في الأسواق.. وشعبة الفاكهة تكشف سر ارتفاع الأسعار

بداية يوليو | انطلاق رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة

قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

طريقة عمل الطحينة لرنجة شم النسيم

احذر.. جفاف العين يصيبك بمضاعفات خطيرة

في عيد ميلادها 41| ملابس أثارت الجدل لـ ميريام فارس

فيديو

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ