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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الحد الأدنى لـ إعانات الطوارئ يعزز حماية العمال

نشأت العمدة ، عضو
نشأت العمدة ، عضو مجلس النواب

أكد  النائب نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بزيادة قيمة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ من 600 جنيه الـ 1500 جنيه، يمثل دعما يضاف لسلسلة طويلة من الدعم الذي قدمته الدولة المصرية لعمال مصر على مدار السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز وحماية حقوق العمال كان أحد الملفات التي وضعتها القيادة السياسية على رأس أولوياتها، وقد أظهر الرئيس السيسي اهتماما غير مسبوق بتحسين أوضاع عمال مصر عبر عدد من القرارات المهمة.

 

وأضاف العمدة، في تصريحات صحفية اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال 2024، عكست هذا القناعة الوطنية المترسخة، بشأن دور عمال مصر في عملية البناء التي تشهدها الدولة المصرية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره للدور الذي يقومون به وتأكيده على استمرار دعم الدولة لهم، لافتا إلى أن ذلك يخلق حالة رضاء ودفعة لعمال مصر للعمل بشكل أكبر وزيادة الإنتاج.

 

ونوه نائب الصعيد، إلى أشكال الدعم التي وفرتها الدولة المصرية لدعم العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، والتي خصصت لهم الدولة المصرية من خلال صندوق إعانات الطوارئ دعما نقديا أثناء فترة فيروس كورونا، والذي يبروز هذا الاهتمام بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الفترة الصعبة كانت دافعا لتوجيهات الرئيس فيما بعد لزيادة الحد الأدنى لمخصصات صندوق إعانات الطوارئ.

وذكر النائب محمد نشأت العمدة، أن هناك العديد من الأمور التي ينتظرها عمال مصر، وعلى رأسها تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، إلى جانب صدور مشروع قانون العمل، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدا ضرورة الإسراع في مناقشته وإصداره لما يحققه من توازن في مصلحة العمال وأصحاب العمل.

نشأت العمدة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي صندوق الطوارئ

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