طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

قدمت الشيف سالى فؤاد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة تحضير سلطة الرنجة..



مقادير سلطة الرنجة



كيلو رنجة

5 ثمرات طماطم متوسطة مقطعة مكعبات

3 ثمرات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة "ضعيها قبلها بساعتين في وعاء مع بعض الملح والخل لإزالة الرائحة"

فص ثوم مفروم

فصوص حبة رمان "حسب الموسم"

½ كوب طحينة

½ كوب زبادي

¼ كوب شبت مقطع

¼ كوب بقدونس مقطع

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة خل أبيض أو تفاح

5 ملاعق كبيرة زيت

ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة الرنجة



في وعاء، ضعي الطحينة والزبادي والخل وقلبي جيدًا. أضيفي الفلفل الأسود والكمون والشطة والزيت والثوم المفروم وقلبي جيدًا. مرري الرنجة على نار هادئة من الجهتين لمدة 10 دقائق، ثم قشريها وقطعيها إلى قطع صغيرة وأزيلي الشوك عنها. ضعي الرنجة في وعاء كبير، وأضيفي إليها الطماطم والفلفل الأخضر والبصل والبصل الأخضر والشبت والقدونس وعصير الليمون والرمان. أضيفي خليط الطحينة إلى الرنجة، وقلبي حتى تمتزج المكونات جميعًا. قدميها مع الخبز المصري البلدي.