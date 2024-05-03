بداية يوليو | انطلاق رحلات مباشرة من الفجيرة إلى القاهرة

أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بأن مطار الفجيرة الدولي سيطلق رحلات مباشرة بين الفجيرة و العاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن مطار الفجيرة سينظم رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والخميس إلى القاهرة وذلك في تعاون جديد بين إدارة مطار الفجيرة و"مصر للطيران".

وفي هذا السياق، أكد الكابتن إسماعيل البلوشي المدير العام لمطار الفجيرة الدولي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خيارات السفر من وإلى الفجيرة، وتلبية للطلب المتزايد على السفر محلياً وإقليميا.

وأضاف "البلوشي" قائلا "نعمل على توفير تجربة سفر مريحة وفق إجراءات تخليص سريعة تضمن تعزيز تجربة السفر من وإلى الإمارة".

كان مطار الفجيرة قد أعلن في يوليو الماضي عن ربط الفجيرة بـ 18 وجهة جديدة وذلك بالتعاون مع خطوط طيران السلام.