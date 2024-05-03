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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العمل تعلن عن 3400 وظيفة بأماكن تطبق الحد الأدنى للأجور.. قدم الآن

محاسبين وعمال| العمل
محاسبين وعمال| "العمل" تعلن عن 3408 وظيفة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 3408 وظيفة جديدة في شركات القطاع الخاص بالعديد من المحافظات. وكان ذلك من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تطلقها الوزارة بصفة دورية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أنها حصلت على طلبات من 55 شركة تعمل بالقطاع الخاص في 16 محافظة بتوافر العديد من فرص العمل الجديدة لديها ليصل إجمالي الوظائف المتاحة بهذه الشركات إلى 3408 فرصة عمل.

وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تتطلب العديد من التخصصات من بينها تخصصات تناسب ذوي الهمم مشيرة إلى أن هذه الوظائف تم تحديد رواتبها وفقًا للحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى تقديمها العديد من المزايا من بينها التأمين الصحي والاجتماعي.

المحافظات المتاح بها الوظائف

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها الإدارة العامة للتشغيل كل 15 يومًا أن فرص العمل الجديدة متاحة بالمحافظات التالية:

  • القاهرة.
  • الجيزة.
  • القليوبية.
  • المنوفية.
  • الغربية.
  • الشرقية.
  • بورسعيد.
  • دمياط.
  • الفيوم.
  • المنيا.
  • سوهاج.
  • أسوان.
  • أسيوط.
  • الوادي الجديد.
  • الإسماعيلية.
  • جنوب سيناء.

التخصصات المطلوبة

كما أعلنت الوزارة في نشرتها أن الوظائف المطلوبة تتضمن وظائف مناسبة لذوي الهمم، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من إجمالي عدد الموظفين من هذه الفئة مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص المُعلِنة تحتاج إلى التخصصات التالية::

  • محاسبين
  • بائعين
  • مدرسين
  • تمريض
  • مهندسين كهرباء وميكانيكا
  • إنتاج وكيميائي
  • سكرتارية
  • أعمال إدارية
  • أمين مخازن
  • موظف استقبال
  • إشراف داخلي
  • مدير محل
  • رئيس مجموعة
  • أخصائي تمويل وائتمان
  • مدير مالي
  • عضو فريق
  • مسئول تمويل
  • سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة
  • طباخين
  • مسئول تعيينات
  • مندوبين مبيعات وتوصيل
  • مراقبين جودة
  • فنيين جميع التخصصات
  • مشرفي إنتاج
  • أفراد أمن
  • عمال خياطة بكافة الأقسام
  • عمال إنتاج
  • عمال نظافة
  • العديد من التخصصات الأخرى.

إزاي تقدم؟

أشارت وزارة العمل في بيانها الصحفي أيضًا إلى أن التقديم على هذه الوظائف سيكون خلال شهر مايو الجاري، وعلى من يرغب في التقديم التوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر أو التواصل مع الشركات المُعلنة من خلال أرقامها وعناوينها، أو الذهاب إلى مديريات العمل بالمحافظات.

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على هذه الوظائف عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل.

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