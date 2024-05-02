وزارة العمل: تشكيل لجنة مختصة لاستقبال طلبات أصحاب الأعمال وممثلي العمال

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه اليوم بسرعة إصدار قانون العمل الجديد.

وأوضح عبد الوهاب خضر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر قناة “النهار” أن وزير العمل حسن شحاته كان قرر فى وقت سابق تشكيل لجنة مختصة لاستقبال طلبات أصحاب الأعمال وممثلى العمال.

صياغة القانون

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الحكومة ممثلة فى وزارة العمل على وشك الانتهاء من صياغة القانون الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الوزارة تراعى أن يحقق القانون التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.