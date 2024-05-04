عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل

صدى البلد

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي و الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

وواصل الفريق الكروي الأول في نادى الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، تدريباته اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو الجاري، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأتي استعدادات الفريق السكندري، للمارد الأحمر بدون راحة، بعد المباراة التي خاضها الفريق أمام بلدية المحلة في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري، وفاز فيها سيد البلد بهدفين مقابل هدف، رفع بها رصيده إلى النقطة 32 حتلًا المركز الرابع في جدول المسابقة، عائداً إلى المربع الذهبي من جديد.

وطالب طارق العشري، المدير الفني للفريق السكندري، اللاعبين بنسيان بطي صفحة مباراة البلدية، والتركيز على مباراة الأهلي الهامة.

ويخوض الفريق السكندري، مباراة الأهلي وهو يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة، برصيد 32 نقطة، جمعها من 20 مباراة فاز في 8 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات.

بينما يخوض المارد الأحمر، المباراة وهو يحتل المركز الـ11، برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 وخسر في مبارتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يفتتح الملعب القانوني بنادي الرياضات البحرية في شرم الشيخ ..صور

رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024

الإسماعيلي يفوز على فاركو 2-0 بالدوري

الإصابات ونشاز الإيقاع يضربان ليفربول وأحلام يقظة تراود الريدز للمنافسة على البطولات| تحليل

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني.. تفاصيل

وسام أبوعلي في الهجوم.. الأهلي بالقوة الضاربة يستعد لمواجهة الجونة

ياسر إدريس يفوز بمنصبين إفريقيًا ودوليًا في السباحة.. وتهنئة خاصة من وزير الرياضة

سفراء ضد الفساد| "صبحي" يتفقد ورشة عمل حول الأمن المعلوماتي والحماية الإلكترونية

ترشيحاتنا

تسديدة صاروخية| إمام عاشور يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمي الجونة

ريال مدريد يكتسح قادش وينتظر التتويج رسميا بالدوري الإسباني في هذه الحالة

ما السنة التي فَرض فيها الحج؟ اعرف آراء العلماء والقول الراجح

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

سيارة نجل رونالدو تثير دهشة المشجعين بسبب نوعها .. فما هو ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

نقل شقيقة ديانا هشام إلى المستشفى | ومنشور مؤثر من الفنانة ..شاهد

طريقة عمل حلى التمر بالمكسرات| بأسهل الخطوات

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ