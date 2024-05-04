عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس هنأهم.. مراسل صدى البلد ببروكسل: أقباط مصر في بلجيكا يحتفلون بعيد القيامة

صدى البلد

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد فى بروكسل، تفاصيل وكواليس احتفالات المصريين في بلجيكا بعيد القيامة المجيد في كنيسة العذراء مريم.

 

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد القيامة .. صور

بالكاتدرائية المرقسية .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة

 

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أقباط مصر في بلجيكا ولوكسمبورج يحتفلون بعيد القيامة المجيد".

أضاف مجدي يوسف:" سفير مصر في بلجيكا بعث برسالة تهنئة للمصرين الاقباط في بلجيكا للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ونقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية بعيد القيامة".

 قال الإعلامي أحمد موسى:" مصر تحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد والشعب المصري كله واحد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كل سنة وكل حبايبنا واخواتنا وأصدقائنا من الأقباط بألف خير وأدام الله هذه المحبة بيننا".

 

صدى البلد بروكسل عيد القيامة الأقباط اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

إجازة رسمية وأسعار مخفضة.. هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي برفح

جيرونا يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه

اجتزاء الحقيقة|تامر أمين: «أبوالعينين» مدح وبجّل حسام موافي بعقد قران نجلته أمام الجميع|فيديو

رئيس الأساقفة : نصلي ليمنح الله سلامًا وبركات لفلسطين والسودان | صور

حكم كثرة الحلف في البيع والشراء.. دار الإفتاء توضح

7 وزراء إسرائيليين يوجهون رسالة لاذعة لـ نتنياهو بسبب هذا الأمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشورت.. نانسي عجرم تستعرض جمالها في آخر ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

بعد تصدرها الترند.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالتها من الجيم

صحية وقيمة غذائية عالية .. طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ولادة بدون حمل| طبيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

فيديو

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلقبلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ