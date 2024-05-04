الرئيس هنأهم.. مراسل صدى البلد ببروكسل: أقباط مصر في بلجيكا يحتفلون بعيد القيامة

كشف مجدي يوسف مراسل صدى البلد فى بروكسل، تفاصيل وكواليس احتفالات المصريين في بلجيكا بعيد القيامة المجيد في كنيسة العذراء مريم.

وقال مجدي يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أقباط مصر في بلجيكا ولوكسمبورج يحتفلون بعيد القيامة المجيد".

أضاف مجدي يوسف:" سفير مصر في بلجيكا بعث برسالة تهنئة للمصرين الاقباط في بلجيكا للتهنئة بعيد القيامة المجيد، ونقل تهنئة الرئيس السيسي للجالية بعيد القيامة".

قال الإعلامي أحمد موسى:" مصر تحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد والشعب المصري كله واحد ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كل سنة وكل حبايبنا واخواتنا وأصدقائنا من الأقباط بألف خير وأدام الله هذه المحبة بيننا".