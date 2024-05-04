بالكاتدرائية المرقسية .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة

ترأس البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لقطات حية من قداس عيد القيامة.

كما عرض الإعلامي أحمد موسىـ لقطات حية من قداس عيد القيامة المجيد من مختلف الكنائس المصرية بمحافظات الجمهورية ".



وهنأ الإعلامي أحمد موسى، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.



وقال الإعلامي أحمد موسى ، :" كل سنة وقداسة البابا بخير وكل سنة والمصريين بألف خير، ومصر تحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد والشعب المصري كله واحد ".

