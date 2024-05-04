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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تهنىء البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة

تقدم  المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

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وجاء في نص التهنئة أنه بهذه المناسبة يتقدم خالص التهاني لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين السيدات والسادة الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والسيدات والسادة الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

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ودعت التهنئة أن يعيد الله العيد على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.

واختتم التهنئة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها وقيادتها، وكل عام وأنتم بكل خير.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير 

النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية البابا تواضروس الثاني إجازة عيد القيامة عيد القيامة

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