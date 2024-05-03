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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء

لتسهيل حجز الفنادق
لتسهيل حجز الفنادق لشركة.. محاكمة عامل بالاتجار بالنقد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل 7 ماية 2024، محاكمة عامل بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

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تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطـة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية") .

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وأقر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله، فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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