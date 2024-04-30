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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

خدي نفس حشيش.. صرخة
خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بعد رفض دعوى الطلاق للضرر التي تقدمت بها، لإدمان زوجها جوهر الحشيش المخدر.

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قالت الزوجة في دعواها: «زوجي يتعاطى الحشيش، ويحاول إجباري على التعاطى معه، وعندما رفضت ترك زوجي لنا الشقة عدة مرات، لكني لم اتمكن من إثبات تعاطيه الحشيش في دعوى الطلاق للضرر فتقدمت بدعوى خلع وقضت المحكمة بتطليقي».

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وأضافت الزوجة: «عندما تقدم زوجي لخطبتي انبهرت بشخصيته في الوهلة الأولى خاصة أنه شاب مكافح ويعمل لدى جهة ذات شأن، ولكن اكتشفت بعد فترة طويلة من الزواج أنه مدمن لجوهر الحشيش وعندما علمت أراد أن أشرب معه، ولم يجد حرج من أن يشرب أمام أطفاله، فحفاظا على مستقبل أسرتي قررت الطلاق منه بأية طريقة». 

“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الاسرة  تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، وتتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، سوء العشرة، للهجر، لسجن الزوج، لزواجه من أخرى لغيابه أو لسفره. 

 

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى : 

 

١- عدم حضور الشهود 

 

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".

 

٢-عدم إثبات الضرر

 

الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق... وكل نوع من الانواع  يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

 

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

 

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

 

٤-الإدعاء الباطل

 

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

 

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

 

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر  الشهود وتقدم المحاضر ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

 

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