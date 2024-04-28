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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية

محاكمة عاطل متهم
محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطل، غدًا الإثنين، متهم بقتل عامل مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "مطواه" بسبب خلافات سابقة بينهما.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزى.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . ح" 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "حسين . ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواه سدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

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وقالت والدة المجنى عليه، أنه تناهى إلى سمعها، قيام المتهم، بقتل نجلها "حسين . ح" بمطواه، وأضافت بوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجلها المجنى عليه، وان المتهم قاصدا عمدا قتله.

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