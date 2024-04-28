غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية

تستكمل محكمة جنايات الجيزة محاكمة عاطل، غدًا الإثنين، متهم بقتل عامل مع سبق الإصرار بسلاح أبيض "مطواه" بسبب خلافات سابقة بينهما.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزى.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "كريم . ح" 23 سنة، عاطل، قتل المجنى عليه "حسين . ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلافات سابقة بينهما ، مستخدما سلاح أبيض مطواه سدد له طعنة استقرت بظهره وأودت بحياته في الحال.

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وقالت والدة المجنى عليه، أنه تناهى إلى سمعها، قيام المتهم، بقتل نجلها "حسين . ح" بمطواه، وأضافت بوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجلها المجنى عليه، وان المتهم قاصدا عمدا قتله.