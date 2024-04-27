عرض الأحراز في محاكمة 111 متهمًا بـ«طلائع حسم».. غدًا

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر غدًا الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، عرض الأحراز في محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

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ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.