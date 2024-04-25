يقودها حداد وعامل.. نهاية عصابة سرقة المساكن في 15 مايو

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، حدادا بالسجن 7 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل، لسرقتهما شقة في مدينة 15 مايو.

وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 6 سنوات عن اتهامه بالسرقة بالإكراه ودخول مسكن وإحراز سلاح أبيض والحبس سنة واحدة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازة مواد مخدرة، وعاقبت المتهم الثاني بالحبس سنة واحدة مع الشغل لإخفاء منقولات متحصلة من جريمة سرقة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «سيد. إ»، 35 سنة، حداد، بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة، بالشروع في قتل المجني عليها هيام نجيب عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد، بأن تعدى عليها بأن بطحها فحدثت إصاباتها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليها ومداركتها بالعلاج.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجنح أخرى، لأنه في ذات الزمان والمكان سرق المتهم الأول المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليهم هيام نجيب وأميرة محمد وأحمد محمد وإيمان محمد، وكان ذلك من داخل مسكنهم ودخل العين محل الواقعة والمملوكة للمجني عليها بقصد ارتكاب جريمة السرقة.

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وأكدت التحقيقات حيازة المتهم جوهرى الحشيش والهيروين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الاتجار.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الثاني «عيد. ح»، 41 سنة، عامل، بإخفاء المنقولات المتحصلة من جريمة السرقة محل الاتهام الرابع، مع علمه بذلك.