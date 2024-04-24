خدي فلوس وتعالي أتجوزك.. المشدد 6 سنوات لخاطف طفلة المعصرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، خاطف طفلة المعصرة بالسجن المشدد 6 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «كيرلس. هـ»، 21 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليها ياسمين التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بالتحايل بأن اغتنم حداثة سنها مستدرجا إياها للمكان الذي أعده لذلك، واهمًا إياها بالزواج منه قاصدًا من ذلك إقصاءها بمنأى عن أعين ذويها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بهتك عرض الطفلة المخطوفة لأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن لامس مناطق عورتها وعاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.

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وأكدت شهادة والدة المجني عليها، 44 سنة، ربة منزل، بتحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم باغتنام حداثة سن ابنتها، مستدرجًا إياها للمكان الذي أعده لذلك بأن نسج عليها خيوط حيلة انطلت عليها بأن أوهمها بالزواج منه وأعطى لها بعض الأموال للقيام بذلك، فأقصاها بمنأى عن أعين ذويها، واتهمته بمعاشرة ابنتها معاشرة الأزواج برضا منها.