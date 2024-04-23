انطلاق مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية

بدأت، منذ قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية بالقاهرة، حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال.

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يعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري.

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ويتناول مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعي موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.

ويشهد المؤتمر عدد من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.