حكم رادع من جنايات القاهرة لمتعاطي الحشيش والمورفين .. تفاصيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائقاً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتجاره وتعاطيه جواهر مخدرة في دار السلام، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ ايضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شعبان .م .أ»، 29 سنة، سائق في القضية رقم 385 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 138 لسنة 2024 كلي حلوان بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

اقرأ ايضًا :

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر أيضًا بقصد التعاطي وكذلك جوهر المورفين المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.