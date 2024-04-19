عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد

محاكمة عامل تاجر
محاكمة عامل تاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. بعد غد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد غدًا الأحد 21 أبريل، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

اقرأ ايضًا : 

txt

استئناف غادة والي على حبسها 6 أشهر في سرقة رسومات فنان روسي.. الأربعاء

txt

الحكم على سيدة وعاطل أنهيا حياة زوج الأولى في البدرشين.. الأربعاء

txt

محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

txt

تقرير المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة في حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ) .

بمواجهته إعترف بحيازته  للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وقرر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة قررت إحالته للمحكمة المختصة.

اقرأ ايضًا : 

txt

غدًا.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى

txt

زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل

txt

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

txt

النيابة الإدارية تنجح في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل 160 مليون دولار

txt

صور خاصة.. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة

txt

زوجة تستغيث بمحكمة الأسرة: أخذ متعته وطردني من المنزل بعد شهر زواج

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات النقد الأجنبي الإتجار فى النقد الأجنبى أزمة النقد الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

الخير قادم في مايو| الحكومة تكشف: استثمارات أجنبية جديدة على الأبواب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة

التوأم حسام وإبراهيم حسن ينعيان صلاح السعدني

رعب في مباراة المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

هل ممكن يموت شخص بسبب الحسد؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار خطيرة.. تحذير من الإفراط في تناول فول الصويا

ملوك مصر على الدائري| هل المتحف الكبير السبب؟.. ما القصة

طريقة عمل كريم كراميل زبده بسكوت القرفة

اتقتـ.لت وهي نايمة.. تيك توكر عراقية تثير ضجة بوفاتها

فيديو

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

سبب وفاته واللحظات الأخيرة في حياته.. وداعا صلاح السعدني

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ