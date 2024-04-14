عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

محاكمة عصابة التنقيب
محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 17 أبريل الجاري، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

اقرأ ايضًا : 

txt

أنا هنا راجل البيت.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

txt

5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق

txt

لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون

txt

لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب

تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خال من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

اقرأ ايضًا : 

txt

احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك

txt

حماية المال العام.. اعرف اختصاصات هيئة قضايا الدولة

txt

متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

txt

القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب

txt

اختصاصات النيابة الإدارية .. تعرف عليها

txt

6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات التنقيب عن الاثار تشكيل التنقيب عن الاثار عصابة التنقيب عن الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

ترشيحاتنا

نتنياهو ردا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل: سننتصر

مسؤول إيراني: جميع أهداف العمليات ضد إسرائيل عسكرية

الدفاع الأمريكية: اعترضنا عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية خلال توجهها لإسرائيل

محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

تصل لـ50%.. الغرف التجارية تزف بشرى للمصريين بخصوص انخفاض الأسعار| فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

مكياج جذاب.. حلا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

بعد الهزيمة بثلاثة أهداف|لاعب أتالانتا يسخر من نجم ليفربول.. ماذا يحدث الخميس؟

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ