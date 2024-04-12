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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

زوج يشكو مأساته أمام
زوج يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

الغيرة في أحيان كثيرة تكون هادمة لكيان الأسرة والبيت خاصة عندما يصبح أيا من طرفي العلاقة الزوجية شكاك في كل تصرفات الطرف الآخر، وهو ما دفع زوج لتحرير بلاغ يشكو عنف زوجته لشكها في علاقته بإحدي زميلاته.

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قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة : «حررت بلاغ ضدها بسبب ما ألحقته بي من ضرر بسبب عنفها وتصرفاتها الجنونية، ووقوع إصابات لى استلزمت خضوعي لعلاج وأصبحت ملاحق من قبل زوجتي باتهامات كيدية».

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وأضاف الزوج في دعواه أنه تزوجها منذ عام وكانت هادئة الطباع على حد وصفه ولكنها بعد فترة ليست كثيرة بعد الزواج ذاق المار من تسلطها وغيرتها الجنونية، وطمعها في السيطرة عليه وأمواله وتقدمت بالعديد من الدعاوى ضده تطالب بحبسه، رغم أنها من تعدت واتهمته ظلمًا حسب دعواه.

“الطلاق للضرر ”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة  تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة، للهجر، لسجن الزوج، لزواجه من أخرى لغيابه أو لسفره . 

 

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى : 

 

١- عدم حضور الشهود 

 

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية؛ وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".

 

٢-عدم إثبات الضرر

 

الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق، وكل نوع من الأنواع يختلف طريق اثباتها، فمثلا فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب يتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

 

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

 

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود إلى أن  القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

 

٤-الإدعاء الباطل

 

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

 

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

 

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى، لأنه من الممكن الزوجة تحضر الشهود وتقدم المحاضر، لم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

 

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