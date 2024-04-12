القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب

يقع عدد كبير من المواطنين في عدد من الأخطاء توقعه ضحية للنصب أو تضعه تحت طائلة القانون، وهو لا يدري ليكون الرد عليه بأن القانون لا يحمي المغفلين.. ونقدم لك في هذا التقرير 10 نصائح حتى لا توقع على أي ورقة أو تقع ضحية للنصب :

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1. عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.

2. ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له.

3. لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك إيصال يفيد بالدفع في حالة الايجار.

4. لا تتأخر في تقديم شكوى عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.

5. استشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه.

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6. لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.

7. لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت.

8. بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.

9. يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية.

10. لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن اخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له .