زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل

«ضغوط نفسية أعيش فيها لا أقدر أن أتحمل كل هذا على أعصابي».. كانت هذه الكلمات في دعوى زوجة تطالب بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إن علاقات زوجها النسائية كثيرة وأخلاقه سيئة على عكس ما كانت قبل الزواج وفي الفترة الأولى بعد حفل الزفاف وسط عدم تحمل المسئولية وزيادة المشاكل بينهما، ما تسبب في إجهاضها للحمل مرتين بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

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وأضافت الزوجة أنها طلبت الطلاق منه ولكنه رفض فتوجهت إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لتحصل على حقوقها الشرعية كاملة، وتقدمت بدعوى طلاق للضرر لتحصل على النفقات ومؤخر الصداق، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يونيو المقبل، لسماع أقوال الزوج.

“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، وتتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، وسوء العشرة، والهجر، وسجن الزوج، وزواجه من أخرى لغيابه او لسفره.

والأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى:

1- عدم حضور الشهود

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمون جدا لإثبات أو نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين هم مهمون جدا ويساعدون القاضى ولهم دور فعال فى القضية، وفى حالة عدم حضور الشهود غالبا تخسر الزوجة القضية.

2- عدم إثبات الضرر

الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الإنفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق، وكل نوع من الأنواع يختلف طريق إثباته، فمثلا فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب يتم إثباته بأقوال الشهود والمحاضر والتقارير الطبية لإثبات إصابات الزوجة ووقت الإصابة ويوم الواقعة، وبالتالى عند توافق أقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت إصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة، يعتبر هذا إثباتا قويا للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

3- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا، وهذا يعود إلى أن القاضى أو الحكم أو الخبير النفسى يريد أن يناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة، وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصيرا منها فى القضية ويضعف موقفها.

4- الادعاء الباطل

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل الضرب أو الهجر أو الشقاق أو.... يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج، وإذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج أثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

5- عدم توضيح الضرر للمحكمة

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر أهم سبب من أسباب رفض الدعوى، لأنه من الممكن أن تحضر الزوجة الشهود وتقدم المحاضر ولا توضح سبب ضررها من الزوج، وهنا يظهر دور محامي الزوجة فى شرح الضرر الواقع على الزوجة، ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة، وكذلك دور محامي الزوج إذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج أن ينفى الوقائع بالأدلة والشهود.