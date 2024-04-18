عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل

زوجة أمام محكمة الأسرة:
زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي

«ضغوط نفسية أعيش فيها لا أقدر أن أتحمل كل هذا على أعصابي».. كانت هذه الكلمات في دعوى زوجة تطالب بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

اقرأ أيضًا:

txt

محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار.. الأربعاء المقبل

txt

تقرير المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة في حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس

txt

محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية داعش كرداسة».. بعد غد

txt

استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في شيك بدون رصيد.. بعد غد

قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إن علاقات زوجها النسائية كثيرة وأخلاقه سيئة على عكس ما كانت قبل الزواج وفي الفترة الأولى بعد حفل الزفاف وسط عدم تحمل المسئولية وزيادة المشاكل بينهما، ما تسبب في إجهاضها للحمل مرتين بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.

اقرأ أيضًا:

txt

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

txt

النيابة الإدارية تنجح في تمكين الهيئة العامة للتنمية السياحية من تحصيل 160 مليون دولار

txt

صور خاصة.. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة

txt

زوجة تستغيث بمحكمة الأسرة: أخذ متعته وطردني من المنزل بعد شهر زواج

txt

استئناف غادة والي على حبسها 6 أشهر في سرقة رسومات فنان روسي.. الأربعاء

txt

الحكم على سيدة وعاطل أنهيا حياة زوج الأولى في البدرشين.. الأربعاء

وأضافت الزوجة أنها طلبت الطلاق منه ولكنه رفض فتوجهت إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لتحصل على حقوقها الشرعية كاملة، وتقدمت بدعوى طلاق للضرر لتحصل على النفقات ومؤخر الصداق، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يونيو المقبل، لسماع أقوال الزوج.

“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، وتتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، وسوء العشرة، والهجر، وسجن الزوج، وزواجه من أخرى  لغيابه او لسفره. 

والأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى: 

1- عدم حضور الشهود

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمون جدا لإثبات أو نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين هم مهمون جدا ويساعدون القاضى ولهم دور فعال فى القضية، وفى حالة عدم حضور الشهود غالبا تخسر الزوجة القضية.

2- عدم إثبات الضرر

الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الإنفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق، وكل نوع من الأنواع يختلف طريق إثباته، فمثلا فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب يتم إثباته بأقوال الشهود والمحاضر والتقارير الطبية لإثبات إصابات الزوجة ووقت الإصابة ويوم الواقعة، وبالتالى عند توافق أقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت إصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة، يعتبر هذا إثباتا قويا للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

3- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا، وهذا يعود إلى أن القاضى أو الحكم أو الخبير النفسى يريد أن يناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة، وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصيرا منها فى القضية ويضعف موقفها.

4- الادعاء الباطل

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل الضرب أو الهجر أو الشقاق أو.... يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج، وإذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج أثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

5- عدم توضيح الضرر للمحكمة

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر أهم سبب من أسباب رفض الدعوى، لأنه من الممكن أن تحضر الزوجة  الشهود وتقدم المحاضر ولا توضح سبب ضررها من الزوج، وهنا يظهر دور محامي الزوجة فى شرح الضرر الواقع على الزوجة، ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة، وكذلك دور محامي الزوج إذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج أن ينفى الوقائع بالأدلة والشهود.

زوج زوجة اغرب قضايا محكمة الاسرة محكمة الاسرة طلاق للضرر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

تعرف على موعد طرح فيلم السرب في السينما | فيديو

إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يُنهي إجراءات تجديد عقد ثنائي الفريق

لو هتبني.. سعر طن الحديد اليوم

قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم وإطلالة كاجوال.. نادين نجيم تستعرض جمالها بفيديو جديد عبر إنستجرام|شاهد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

بسعر معقول وإمكانيات جبارة.. سماعة لاسلكية جديدة من ريلمي

تسريبات جديدة لشركة آبل تكشف مواصفات سلسلة iPhone 17 Plus

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ