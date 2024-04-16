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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صور خاصة.. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة

صور خاصة .. حكاية
صور خاصة .. حكاية غريبة لـ زوجين داخل محكمة الأسرة

تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري تتهمه بالتشهير بها وفضحها على مواقع التواصل رغم أنها أم أولاده.

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قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، إنها لم تكن أن نهاية حبها لزوجها سينتهي هذه النهاية المأساوية وأن تكون ضحية لها بعدما بذلك كل شيء من أجل إسعاده والحفاظ على أسرتهما.

وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها دمر حياتها ومنعهما من رؤية أطفالها بعدما هههدها بفضحها بصور خاصة لها كان يصورها لها داخل غرفة النوم الخاصة بهما ولم تتوقع أن يستخدمها في ابتزازها والتشهير بها وذلك من أجل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت فيه بلاغ إضافة إلى رفع دعوى طلاق للضرر للتخلص منه وضم حضانة أطفالها.

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“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة امام محاكم الاسرة  تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما ، ويتعدد أنواع الاضرار الذي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب ، سوء العشرة ، للهجر ، لسجن الزوج  ، لزواجه من أخرى  لغيابه او لسفره . 

 

ومن الأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى : 

 

١- عدم حضور الشهود 

 

الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمين جدا لاثبات او نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين بيكونوا مهمين جدا ويساعدو القاضى ولهم دورهم فعال فى القضية ؛وفى حالة عدم حضور الشهود بيتم غالبا خسارة الزوجة للقضية".

 

٢-عدم إثبات الضرر

 

الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الانفاق والطلاق للزواج بإخرى والطلاق للشقاق...وكل نوع من الانواع  يختلف طريق اثباتها فمثلا.فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب بيتم اثباتها بالاضافة لاقوال الشهود المحاضر والتقارير الطبية لاثبات اصابات الزوجة ووقت الاصابة ويوم الواقعه وبالتالى عند توافق اقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت اصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة وهذا  يعتبر اثبات قوى للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.

 

٣- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها

 

حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا وهذا يعود الى ان القاضى او الحكم او الخبير النفسى يريد ان ناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصير منها فى القضية ويضعف موقفها.

 

٤-الإدعاء الباطل

 

الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل (الضرب او الهجر او الشقاق او ....) يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج ، واذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج اثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.

 

٥-عدم توضيح الضرر للمحكمة

 

عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة  يعتبر اهم سبب من اسباب رفض الدعوى ، لانه من الممكن الزوجة تحضر  الشهود وتقدم المحاضر و......ولم توضح سبب ضررها من الزوج وهنا يظهر دور محامي الزوجة ودور محامى الزوج فى شرح الضرر الواقع على الزوج ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة وكذلك دور محامي الزوج اذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج ان ينفى الوقائع بالإدلة والشهود .

 

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