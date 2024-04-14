عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة السائق المتهم في قضية حبيبة الشماع

غدًا.. أولى جلسات
غدًا.. أولى جلسات محاكمة السائق المتهم في قضية حبيبة الشماع

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين 15 أبريل، أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق".

اقرأ ايضًا :

txt

أنا هنا راجل البيت.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

txt

5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق

txt

لو زوجك مصرفش عليكي.. اعرفي حقوقك وأطفالك وفقا للقانون

txt

لو مش عايز تتحبس في تبديد منقولات زوجية تعمل ايه..أنت تسأل والقانون يجيب

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

اقرأ ايضًا :

txt

احذر بيع الأسماك والرنجة والفسيخ الفاسد.. الحبس والغرامة في انتظارك

txt

حماية المال العام.. اعرف اختصاصات هيئة قضايا الدولة

txt

متسلطة ومجنونة.. شاب يشكو مأساته أمام محكمة الأسرة بعد عام زواج

txt

القانون لا يحمي المغفلين.. 10 نصائح حتى لا تقع ضحية للنصب

txt

اختصاصات النيابة الإدارية .. تعرف عليها

txt

6 بنادق آلية.. قرار عاجل ضد تجار الأسلحة النارية في المرج

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها..

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات حبيبة الشماع أسرة حبيبة الشماع إعترافات سائق واقعة حبيبة الشماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شيرين سيف النصر .. أعراض غير متوقعة وراء رحيل الفنانة الشهيرة

وفاة شيرين سيف النصر .. وهذه وصيتها

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

منشور مؤثر من جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة شيرين سيف النصر

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

التلفزيون الإيراني يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ضد أهداف في إسرائيل

وفاة شيرين سيف النصر.. سر اكتئاب الفنانة الراحلة فترة طويلة عام 2011

ترشيحاتنا

أفضل أوقات العمرة.. خمسة أيام تكره فيها

بأرخص سعر.. أفضل سيارة مستعملة في السوق المصري

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط مطار دمشق

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 14-4-2024

بسبب مروان عطية.. أحمد أبو مسلم يحذر كولر قبل قمة الأهلي والزمالك

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الرحيل عن جمهور التالتة.. إبراهيم فايق في mbc برعاية سعودية

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

سبب وفاة شيرين سيف النصر .. الإسعافات الأولية للوعكة الصحية المفاجئة للفنانة الراحلة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ