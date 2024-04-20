بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على قاتل شقيقة زوجته| الأحد

تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، بعد غد الأحد 21 أبريل، الحكم على متهم يحمل جنسية عربية في اتهامه بقتل شقيقة زوجته والشروع في قتل زوجته.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية بالجلسة السابقة، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

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اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بأنه وأثناء وجوده في بلاده عقد النية على قتل زوجته، وعندما سافر إلى مصر "حيث تعمل زوجته" أحضر سلاحا أبيض وانهال بالطعنات على جسد زوجته وشقيقتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض على شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما.

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جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا بتواجد شخص في يده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال سيطرت قوة على المذكور وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وزوجته (مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" - مـصابة بجروح متفرقة) حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما باستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته.