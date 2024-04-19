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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية في البدرشين

محاكمة المتهم بالتعدي
محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية في البدرشين.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت 20 أبريل ، محاكمة المتهم بالتعدى على أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها لمخزن خاص.

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أحالت نيابة جنوب الجيزة متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها إلى مخزن خاص به.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بتحويل جزء من الأرض الأثرية إلى مخزن خاص به دون الحصول على الترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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وشـهـد كبير خبراء بوزارة الآثار أنه حال مروره بدائرة اختصاصه لمباشـرة مهام عمله لرصـد كافة التعديات على الأراضى الخاضعة لهيئة الآثار انتقل لمعاينة العين محل التحقيقات تبين له قيام المتهم بالتعدى على أرض الآثار الكائنة بالقطعة رقم 72 بحوض كوم الفخرى نمرة 7 بنطاق منطقة أثار ميت رهينة بالبدرشين على مساحة حوالى 8م × 10 م تقريبا داخل الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات أرض أثرية التنقيب عن الاثار البدرشين

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