عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية

اليوم.. محاكمة عامل
اليوم.. محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة قتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما.

اقرأ أيضًا :

txt

محاكمة عامل يتاجر في النقد الأجنبي بعابدين.. الأحد

txt

غدًا.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة أسوان الكبرى

txt

زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل

txt

زوج أمام محكمة الأسرة بعد طرده من الشقة: شريكة حياتي طامعة في أموالي

تمكن رجال المباحث، من القبض على المتهم بقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة أرض الليمون بالمطرية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود جثة لشاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة "م. أ. ب"، 28 سنة مقتول بطعنة سكين وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم.

اقرأ ايضًا :

txt

بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على قاتـ ل شقيقة زوجته| الأحد

txt

محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية.. الأحد

txt

أوهمه بتصوير مقطع خادع| محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بإنهاء حياة طالب.. الأحد

txt

غدا.. الحكم على متهمين في خلية داعش حلوان

txt

غدًا.. استكمال محاكمة 37 متهما بـ«خلية التجمع»

txt

غدا.. محاكمة المتهم بالتعدي على أرض أثرية في البدرشين

وكشفت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتم عمل كمين وقبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات محاكمة محاكمة عامل قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

ترشيحاتنا

لميس الحديدي: ازدواج المعايير في واشنطن أصبح شيء مزعج ولايمكن قبوله

كيفية الدعاء للميت بعد الدفن.. دار الإفتاء تجيب

كيا إكسيد "توب لاين" 2024 للبيع بأقل سعر.. وفر 410 آلاف جنيه

فيفو تعلن رسميًا عن هاتف مميز ببطارية 6000 مللي أمبير

اليوم .. محاكمة عامل أنهى حياة شاب في المطرية

%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب جريء.. ميرنا نور الدين تنشر صورة سيلفي على إنستجرام

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

فيديو

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ