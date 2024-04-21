حكم رادع من جنايات القاهرة لعامل أشعل النار في مسكن ربة منزل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا، بالحبس سنة مع الشغل؛ لإشعال النيران في منزل ربة منزل في دار السلام، وأمرت مصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «رامي .م .إ»، 38 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بوضع النا رعمدًا بالمسكن الخاص بالمجني عليها شيماء علي، والمملوك للمجني عليه السيد محمد، بأن أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب بمحتويات المسكن فأضرمت النيران به.

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وأضافت التحقيقات إحراز المتهم أداة «قداحة» دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية.