المؤبد لصنايعي وصاحب مغسلة تاجرا في الهيروين بدار السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، صنايعي ألوميتال، وصاحب مغسلة سيارات، سائقا، بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه؛ لاتجارهما في جوهر الهيروين المخدر في دار السلام، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «أيمن .م .ش»، 30 سنة، صنايعي ألوميتال، و«إبراهيم .ي .إ»، صاحب مغسلة سيارات بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار فيه في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بإحراز وحيازة سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» بغير ترخيص دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.