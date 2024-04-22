قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ من أبريل، وعودتها إلى حضن الوطن العزيز، الذي كان نتيجة لانتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية على سيادته بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد ، وعلى مصرنا الحبيبة بالتنمية والازدهار والعزة والرخاء في ظل قيادة سيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.