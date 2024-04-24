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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاول إنهاء حياة عامل في الشارع وادعى الجنون.. قرار عاجل من المحكمة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، عرض المتهم بالشروع في قتل عامل بمدينة 15 مايو على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية لبيان إذا كان لديه أية عاهة عقلية تحول دون مسئوليته وقت ارتكاب الجريمة أو حاليا لمدة 45 يومًا.

وأمرت المحكمة النيابة العامة العامة بإحضاره من محبسه بحلسة 22 يونيو المقبل، لاستكمال محاكمته. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمود .م .ع»، 23 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه عبد العزيز إسماعيل عمدًا بأنه على أثر مشادة كلامية بينهما أشهر سلاح أبيض – محل الاتهام التالي – في مواجهته مسددًا قبله عدة طعنات استقرت بالصدر والبطن قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما لحق به من إصابات إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

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وأكد المجني عليه عبد العزيز إسماعيل، 20 سنة، عامل، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه حال سيره بالطريق العام استوقفه المتهم مفتعلا معه مشادة كلامية وعلى أثرها أشهر المتهم سلاح أبيض مطواة قرن غزال متعديًا عليه بالضرب مسددًا قبله عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض محدثًا ما لحق به من إصابات وعزى قصد المتهم قتله إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه ألا وهو مداركته بالعلاج.  

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات مستشفى الصحة النفسية بالعباسية مستشفى الصحة النفسية شروع في قتل عامل

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