المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر ماشية وآخر في حلوان|شاهد التفاصيل

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تاجر ماشية وآخر، بالسجن المشدد 10 سنوات وبتغريم كل منها 200 ألف جنيه، وألزمتهما المصاريف الجناية لاتجارهما في الهيروين في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إسلام. ع»، 32 سنة، تاجر ماشية، و«صلاح. ح»، 39 سنة، بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت شهادة المقدم شرطة أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة انتقل حيث تواجد المتهم فأبصره مترجلا من سيارته فضبطه واستخلص الحقيبة حوزته، وبتفتيشه عثر على هاتف وبفحص الحقيبة عثر على 74 كيسا من الهيروين المخدر وكذا قطعة أسطوانية لذات المخدر ومبلغ مالي وميزان، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار والميزان للوزن والهاتف للتواصل والمبلغ حصيلته والسيارة لتسهيلها.

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وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 74 كيسا من جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات وزنت 979.20 جرام، وقطعة أسطوانية تحوي جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت 216.20 جرام.