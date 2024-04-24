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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة: براءة طالب التجارة من الاتجار بطفلة في المقطم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة طالب بكلية تجارة من الاتجار بطفلة في المقطم وعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

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وكانت المحكمة قضت بمعاقبته غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، وتقدم بعد القبض عليه بإعادة إجراءات محاكمته، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «هالة. ع»، 49 سنة، موظفة، و«خلود. ع»، 25 سنة، طالبة، و«مدحت. ص»، 26 سنة، طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة، بالتعامل على الطفلة المجني عليها بأن عرضوها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء 100 ألف جنيه.

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وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتعريض الطفلة المجني عليها للخطر بأن هددوا حياتها وأمنها وسلامتها.

وأكدت التحقيقات أنهم أنشأوا وأداروا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب الجريمة.  

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