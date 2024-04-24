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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل و6 أعوام لسائق انتحلا صفة ضباط.. لهذا السبب

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق حضوريا بالسجن المشدد 6 سنوات وغيابياً لعاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهم الثاني السائق، لانتحالهم صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «طارق. ع»، 37 سنة، سائق، و«عمرو. ع»، 34 سنة، سائق، و«محمد. ز»، 30 سنة، عاطل بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة، بخطف وآخر مجهول المجني عليهما أحمد رجب عبد الفتاح وطارق ناصر عبد السلام بالتحايل بأن استدرجوهما لمحل الواقعة بحيلة انطلت عليهما قاصدين من ذلك إقصاءهما بمنأى عن أعين ذويهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.

 وأضافت التحقيقات قيام المتهمين وآخر مجهول بالاشتراك عن طريق الاتفاق مع المتهم الثالث بسرقة المنقولات والمبلغ المالي المملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر شركة “فير” للشحن والتوصيل بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما بالطريق العام ليلًا بأن اتفق معهم الثالث على ارتكاب الواقعة وساعدهم في ارتكاب التهمة محل الاتهام الأول، ما مكنهم من استدراج الضحية لمحل الواقعة وما إن وصل لوجهتهم حتى روعوه بغلبة عددهم حال حملهم لسلاح ناري “مسدس” وذخائر مما تستخدم عليه بدون ترخيص.

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وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بضرب المجني عليهما عدة ضربات استقرت بوجهيهما، مما بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية وبناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة من الاستيلاء على المنقولات خاصتهما.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة بأن اتصفوا بصفة كاذبة بكونهم مأموري ضبط قضائي.

وأشارت التحقيقات إلى تداخل المتهمين في إحدى الوظائف العمومية – مأموري ضبط قضائي – وأجروا عملا من أعمالها دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك بأن مكنهم من استدراج المتهمين وسرقتهم.    

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات السجن المشدد انتحال صفة سرقة بالاكراه

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