قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بالأعياد القبطية وعيد القيامة.



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد المباركة على قداسته، وجميع الأقباط بالخير والبركة، وعلى مصرنا الحبيبة وهي في رباط ووحدة ومحبة وازدهار وتقدم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.