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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة في دار السلام..والسبب غريب

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على المتهمين بإشعال مشاجرة بين عائلتين بسبب خناقة بين زوجين في دار السلام.

فقضت بمعاقبة المتهمين شعبان جابر وسيد أحمد وهدى جابر بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم وبالحبس سنة مع الشغل لـ 3 آخرين وهم رمضان أحمد وياسمين حسن وفاطمة رمضان، لاستعراضهم القوة وبراءتهم جميعا من الاتهامات التالية المنسوبة إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى اثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول  شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه  لمؤازرته , و حال حمل  المتهم الأول سلاح ناري  " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية  حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري"  فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية اخري.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة  على الاخر , والحاق الأذي به , مما ادي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة , وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ  الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني  , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول  وبحوزته سلاح ناري   " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها  فرد خرطوش  ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام  " , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي سبعون قرص ثبت انها  لعقار الترامادول المخدر.

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وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة , 

وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم , وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ان الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات اندلاع مشاجرة بسبب مشاجرة خناقة زوجية حبس سنة

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