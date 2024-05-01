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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام

بدأت بمشاجرة وانتهت
بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا.. ننشر شهادة معاون المباحث

ينشر موقع صدى البلد الإخباري شهادة وتحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بشأن حرب بين عائلتين بسبب خناقة بين زوجين.

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وشهد الرائد محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه يوم الواقعة ورد بلاغ  من الخدمات الأمنية بمستشفى القصر العيني تفيد وصول المصاب "رمضان" برش خرطوش بالذراع اليمنى جراء نشوب مشاجرة وعند وصوله المستشفى تبين انصراف المُصاب منه..

 وفي حوالى الساعة 3.30 من مساء اليوم ذاته ورد اتصال هاتفي من أهالي منطقة شارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام  بتجدد نشوب المشاجرة  بين سكان المنطقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء , وبانتقاله على الفور أبصر المتهم الأول والمعلوم لديه مسبقاً لسوابقه الجنائية حاملاً سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش" وإلى جانبه شقيقته المتهمة الثانية سابق الحكم عليها وسابق اتهامها في العديد من القضايا تؤازره وتشد من عضده حاملة حقيبة جلد سوداء اللون يظهر من داخلها فرد خرطوش , فتوجه على الفور وقام باستخلاص السلاح الناري من المتهم الأول والذي بفحصه تبين كونه بندقية خرطوش عيار 12 مم ذات أجزاء حديدية ومقبض جلد اسود اللون وبداخله أربعة طلقات  غير مطرقة من العيار ذاته فقام بالتحفظ عليهم ,  وبفحص الحقيبة الجلدية حيازة المتهمة الثانية تبين احتواؤها على سلاح ناري فرد خرطوش ذي أجزاء حديدية ومقبض خشبي عليه لاصق أسود وبداخله طلقة خرطوش غير مطرقة من العيار ذاته، كما عثر بداخل الحقيبة على عدد سبعة عشر طلقة غير مطرقة من العيار ذاته، ومبلغ مالي، وكذا عدد سبعة شرائط أقراص دوائية بإجمالي 70 قرصًا مدون عليها كلمة رويال باللغة الإنجليزية, وقد تمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي طرفي المشاجرة.

وباجراء التحريات عن سبب المشاجرة تبين أن المتهمة الثامنة تربطها علاقة زوجية بالمتهم الأول وقد قام الأخير بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب فاستعان كل من الطرفين بذويهم لمساندته , وقام كل من المتهمين الاول والثانية باحضار الاسلحة النارية والذخائر المضبوطة لاستخدامها في التعدي على الطرف الآخر واستعراض أعمال البلطجة والقوة في محاولة لفرض السيطرة وترويع الآمنين بمحل الواقعة  مما أدى  لحدوث إصابات للطرفين علي النحو الوارد بالتقارير الطبية المرفقة . وبمواجهة كل من المتهم الأول  والمتهمة الثانية  بالمضبوطات اقرا بحيازتهما للسلاح والذخيرة بقصد فرض السيطرة واستعراض القوة واعمال البلطجة. كما أكدت تحريات ضابط الواقعة علم المتهمين الثالث والرابعه بإحراز المتهمين للأسلحة النارية والذخائر.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى أثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول  شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه  لمؤازرته , و حال حمل  المتهم الأول سلاح ناري  " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية  حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري"  فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية اخري.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة  على الاخر , وإلحاق الأذي به , مما أدي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة .

وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ  الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني  , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول  وبحوزته سلاح ناري   " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها  فرد خرطوش  ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام  " , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي 70 قرصًا ثبت انها  لعقار الترامادول المخدر.

وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم، وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال .

صدى البلد تحريات المباحث معاون مباحث شهادة معاون مباحث دار السلام خناقة زوجية

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