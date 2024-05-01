بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية .. صور

قام المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ١ / ٥ / ٢٠٢٤ بزيارة محافظة الدقهلية، حيث التقى الدكتور/ أيمن مختار – محافظ الدقهلية؛ لتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمحافظة، يستهدف تعزيز كافة أوجه التعاون بين الطرفين لتوفير الفرص التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة الدقهلية في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.



جاء ذلك في حضور كلٍ من: المستشار/ عبد الناصر خطاب - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ، المستشار/ عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار/ أيمن فؤاد - الأمين العام المساعد، المستشار/ أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، المستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، المستشار/ حسن شبار - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، والمستشار/ أحمد صقر - أمين صندوق النادي، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية.



وفي ختام اللقاء، قام كل من سيادة المستشار/ حافظ عباس، والدكتور/ أيمن مختار، بتبادل الهدايا والدروع التذكارية بين النيابة الإدارية والمحافظة.

هذا وقد قام المستشار/ حافظ عباس، والوفد المرافق له، بزيارة جامعة المنصورة، حيث التقي الأستاذ الدكتور/ شريف يوسف خاطر – رئيس جامعة المنصورة ؛ وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهيئة النيابة الإدارية.

وقد شرف توقيع البرتوكول كلٍ من: أ. د/ محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ. د/ محمد عبد العظيم - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د/ وليد الشناوي - عميد كلية حقوق المنصورة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

هذا ومن المقرر أن يستهدف البروتوكول: تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في كافة المجالات المتعلقة بنشر الثقافة القانونية، وتنمية المهارات العلمية، وتقديم الخبرة العلمية والقانونية والفنية والإدارية اللازمة في مختلف المجالات المشتركة وغيرها من البرامج الدراسية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.

وفي ذات السياق، قام المستشار / حافظ عباس، والوفد المرافق له، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، حيث كان في استقباله مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يتقدمهم السيد المستشار/ غنيم عبد العزيز - مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، والسيد المستشار/ جمال عثمان - مدير المكتب الفني بالمنصورة، ومديري النيابات الإدارية بالمنصورة ودكرنس وأعضائها.



وقد حرص المستشار/ رئيس الهيئة، على تَفَقُد منظومة التحول الرقمي بالنيابات الإدارية بالمحافظة والتي سبق وأن جرى تدشينها في الخامس من مارس ٢٠٢٤، حيث استعرض المستشار/ محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، وبحضور المهندس/ محمد هلال - مدير الإدارة العامة لقواعد البيانات والتحليلات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمل المنظومة التي شملت مجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، والمكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية "بدكرنس.

وكان المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد قام وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، بالاجتماع بالمستشارين مديري وأعضاء المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية ونيابات محافظة القليوبية، وذلك خلال زيارة لمجمع النيابات الإدارية ببنها، كان في استقبال سيادته فيها المستشار/ ممدوح العروسي - مدير المكتب الفني ببنها، والمستشار/ كمال موسى - مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها، حيث أكد سيادته على حرصه الدائم على التواصل المستمر بين رئاسة الهيئة وأعضاء النيابة الإدارية، وتوفير كل سُبُل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لهم أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، كما أثنى سيادته على ما بذله السادة الأعضاء من جهد كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا عن عام ٢٠٢٣.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار / محمد سمير.