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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل

خلافات بين زوجين
خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل.. شاهد التفاصيل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024، محاكمة ربة منزل، متهمة بقتل زوجها بسبب خلافات زوجية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين أكسم عبد الوارث، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، ان خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشبت بينهما على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضرباً باستخدام سلاح أبيض سكين بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده، أودت بحياته في الحال.

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وقالت المتهمة "سومة .ع " خلال تحقيقات النيابة، أن خلافات زوجية فيما بينها والمجني عليه نشبت تطورت إلى مشاجرة بينهما، قامت على إثرها بضرب زوجها المجنى عليه"صلاح .خ" بسلاح أبيض تسبب فى مقتله، من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك إثر خلف سابق فيما بينها .

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