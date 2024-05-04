أحمد موسى يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد القيامة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة وقداسة البابا بخير وكل سنة والمصريين بألف خير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مصر تحتفل اليوم بعيد القيامة المجيد والشعب المصري كله واحد ".

وأضاف :" كل سنة وكل حبايبنا واخواتنا وأصدقائنا من الأقباط بألف خير وأدام الله هذه المحبة بيننا".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:" كلنا أبناء هذا الوطن سواء كان مسلم او مسيحي ".