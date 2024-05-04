فرق طبية متحركة بأماكن التجمعات في عيد القيامة وشم النسيم بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ عن رفع درجة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، استعدادًا لعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه جرى تجهيز عيادة طبية متنقلة من القوافل الطبية أمام حديقة صنعاء بكفر الشيخ لتقديم الخدمة لجميع المواطنين.

وأضاف، وتم توفير فرق طبية متحركة في جميع أماكن التجمعات لتقديم الكشف الطبي وتلقى الحالات وتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى رفع الجاهزية القصوى من خلال توفير كافة الأمصال الطبية والمستلزمات والأدوية من إدارة الصيدلة، وبالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة والتنسيق مع منسق القوافل الطبية، جرى تجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة للتواجد أمام الكنائس وفى التجمعات وبالقرب من المتنزهات.

وشدد «شقوير»، على تواجد مديرى المستشفيات ومديري الإدارات الصحية خلال أيام عيد الأقباط وشم النسيم في جميع مواقع العمل للتأكد والاطمئنان على سير العمل وتواجد جميع المستلزمات والأطقم الطبية والتمريض لضمان استيعاب المواطنين وتقديم الخدمات الطبية بأفضل أداء.