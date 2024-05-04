نائبة حماة الوطن تهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجميع الأخوة الاقباط، في مصر وخارجها، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيه الله العلي القدير أن يجعله عيداً مباركاً سعيداً عليهم، وعلي مصرنا الغالية وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

وأكدت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، في تهنئتها، علي أّن العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين تعد تجسيدا حقيقيًّا للوحدة والإخاء، وأنَّ هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات، معربه عن سعادتها بالتجديد الدائم لأواصر الصداقة والمحبة والالتفاف حول النسيج الوطني المصري المتين الذي يجمع الأخوة مسلمين وأقباط.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، قائلة: "إن الأعياد والمناسبات الدينية تكون دائما فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين بعضهم البعض"، داعية الله أن يحفظ مصرنا الغالية دائمًا وأبدا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتمت النائبة نيفين حمدي تهنئتها بالتأكيد علي أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين، داعيه الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام، وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.