سعر الدولار اليوم 5-5-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي، الخميس الماضي، وحتى بداية الأسبوع الجاري.

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه لنحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، والمصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في كلا من بنكي البركة وHSBC.

وجاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخرى نحو 47.9 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.99 جنيه للشراء و 48.09 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية ساييب.

وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني QNB نحو 47.92 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع.

إجمالي الودائع

ارتفع إجمالي السيولة المحلية للبنوك بنهاية العام الماضي إلي 8.9 تريليون جنيه مقابل 8.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 8.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق .

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 2.37 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.33 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 2.27 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وصل إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.1 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.063 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وصل حجم الودائع بالعملة المحلية نحو 1.301 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.3 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس السنة.

وسجل جملة أشباه النقود لنحو 6.61 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 6.45 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بنحو 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 4.95 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 4.85 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.

وصل إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية نحو 379.16 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 387.401 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 412.415 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.16 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.