رسمياً .. أسعار الدولار بالبنوك اليوم 4 مايو 2024

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، السبت4 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 47.90 جنيه للشراء، مقابل 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، مقابل 48.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 47.81 جنيه للشراء، مقابل 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 47.90 جنيه للشراء، مقابل 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، مقابل 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، مقابل 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 47.90 جنيه للشراء، مقابل 48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك: 4780 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.