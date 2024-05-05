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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

130 جنيهًا.. مفاجأة سارة من شعبة البيض للمواطنين قبل شم النسيم

بيض المائدة
بيض المائدة

أكد أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، أن سعر كرتونة البيض يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه نأمل مع الاستدامة أن يكون هناك مزيد من اللنخفاض في الأسعار خلال الفترة القادمة.

 

وقال أحمد نبيل عبدالله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير و عبيدة”، إن ضبط الأسواق له جهات مختصة حتى لا يحدث ارتفاع في أسعار بيض المائدة في مناطق محددة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي ارتفاعات بأسعار البيض حتى في عيد شم النسيم.

 

وتابع نائب رئيس شعب بيض المائدة، أن الأسعار بين أنواع البيض المختلفة سواء الأبيض أو الأحمر أو البلدي لن تتجاوز الـ 5 جنيهات، مقدمًا عددًا من النصائح المهمة للمواطنين للتأكد من سلامة البيض الأبيض قائلًا: “لا بد للبيضة أن تكون بيضاء اللون وعدم وجود أي رائحة بالكرتونة، ووضع البيضة في مياه ولو طفت تكون فاسدة”. 

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