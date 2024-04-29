سعر كرتونة البيض 140 جنيها.. خبر سار من اتحاد منتجي الدواجن |فيديو

قال أحمد نبيل نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن ، إن قطاع الدواجن خاصة بيض المائدة تعرض لازمات كثيرة، والاسعار تقل في حالة زيادة المعروض ، لافتا إلي أن استدامة توافر الاعلاف يؤثر بالايجاب على سعر بيض المائدة.

وأكمل: أسعار البيض تتراجع في حالة تشجيع المنتجين على ادخال دورات جديدة لانتاج البيض ، لافتا الي أن سعر كرتونة البيض يتراوح ما بين 140 وحتى 150 جنيها .

وتابع : خلال اشهر ستنخفض اسعار البيض بعد انتهاء الانتاج القديم ، وبالتحديد خلال شهر اكتوبر.

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